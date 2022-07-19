ديوان المظالم يكشف تفاصيل رفض دعوى متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات بمسار التعليم عن بعد

نشر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكما إداريا يقضي بعدم قبول دعوى رفعها متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات بمسار التعليم عن بعد.

وأوضح الديوان في حكمه أن المدعي طالب بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسـار التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن المدعي لم يرفع دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاما للتـظلم من القرارات الإدارية، مضيفا أن المدعي تحجج بوجـود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمـام المـدعى عليـها.

وأضاف الديوان أن تكرار المدعي التظـلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجـل النـظامي لرفـع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؛ لأن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية، وعليه صدر حكم إداري بعدم قبول الدعوى.