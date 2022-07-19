بريطانيا تتأهب لدرجات حرارة قياسية جديدة

توقع مكتب الأرصاد البريطاني أن ترتفع درجات الحرارة في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، لتسجل رقما قياسيا جديدا، وسط موجة حر نتج عنها تعطل حركة السفر، والأعمال، والمدارس، كما أنها تشكل خطرا على الأرواح في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب القول: إن من المرجح أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) بأنحاء شرق إنجلترا، محطمة الرقم القياسي السابق (7ر38 درجة مئوية) المسجل في حديقة كامبريدج النباتية في 25 يوليو 2019.

ويأتي ذلك عقب تسجيل الليلة الأعلى في درجة الحرارة، حيث لم تنخفض الحرارة عن 25 درجة مئوية في مناطق مختلفة من البلاد.

يشار إلى أن تزايد موجات الحرارة المتكررة والشديدة يأتي نتيجة مباشرة للتغير المناخي، ومن المتوقع أن تزداد الحرارة المرتفعة على هذ النحو مع استمرار العالم في استخدام الوقود الأحفوري.