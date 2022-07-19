بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ماتياس دي ليخت من صفوف يوفنتوس

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ضم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت الى صفوف النادي البافاري قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027.

وأكد النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي اجتياز ماتياس دي ليخت الفحص الطبي الخاص بانتقاله الى صفوف بايرن ميونخ.

وقال ماتيس دي ليخت: "أنا سعيد جدًا لأن أصبح لاعباً في هذا النادي الكبير، يعتبر نادي بايرن ميونخ أنجح الأندية في ألمانيا، ومن أنجح الأندية في أوروبا وأيضًا في العالم".

أضاف دي ليخت: "منذ البداية شعرت بتقدير صادق للقيادة الرياضية والمدرب والمجلس، مما أقنعني. بالإضافة إلى ذلك، فإن بايرن ميونخ هو نادي مُدار بشكل ممتاز ولديه أهداف كبيرة".