فيصل بن فرحان: الأسواق لا تعاني نقص النفط بل نقص التكرير .. #عاجل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الأسواق لا تعاني نقص النفط، بل نقص القدرة على التكرير، وجدد التزام بلاده بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وخلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته "عرب نيوز اليابان" في العاصمة طوكيو، قال الوزير السعودي: "اعتبارا من اليوم، نحن لا نرى أن السوق تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير، الأمر الذي يشكل مشكلة أيضا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن فرحان أن تركيز المملكة ينصب على "المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة "أوبك بلس"، وأشار إلى أن "الحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط".

وذكرت الوكالة أن الوزير "كشف بعض الأمور التي دارت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة"، وأكد "من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة".

وتحدث وزير الخارجية السعودي عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية "على الرغم من الفجوة التي سبّبتها جائحة فيروس كورونا ودامت لعامين"، وقال: "لقد أثّرت الجائحة العالمية على شراكتنا إلى حد ما. وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة".