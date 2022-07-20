وزير الخارجية يبحث الموضوعات الإقليمية والدولية مع نظيره الكوري

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية كوريا بارك جين، في مقر وزارة الخارجية الكورية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وكوريا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير خارجية كوريا مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر جلسة المباحثات ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.