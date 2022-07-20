ضبطُ مخالف لنظام البيئة لاتجاره بكائنات فطرية في الطائف

ضبطَتْ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية بعضها مهدَّدٌ بالانقراض في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مما يعدّ مخالفةً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ مخالفة الاتجار بكائنات فطرية مهدَّدَةٍ بالانقراض، غرامةٌ تصلُ إلى (30) مليون ريالٍ والسجن لمدة تصلُ إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.