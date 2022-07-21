بايدن: الكونجرس لا يتصرف كما يجب لمكافحة أزمة التغيرات المناخية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه سيستخدم سلطته التنفيذية لمكافحة أزمة التغيرات المناخية، خاصةً أن الكونجرس لا يتصرف كما يجب "بحسب وصفه".

وكشف عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية لمكافحة تغير المناخ، في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونجرس، والمحكمة العليا المحافظة، مضيفًا: "تغير المناخ خطر واضح وقائم وسنستمر 2.3 مليار دولار للمساعدة في بناء بنية تحتية أمريكية لمواجهة الكوارث المناخية".

وتابع في مؤتمر صحفي عقده في محطة مغلقة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ماساتشوستس: "صحة مواطنينا ومجتمعاتنا معرضة للخطر وأمننا القومي معرض للخطر أيضاً، واقتصادنا في خطر، لذلك علينا أن نتحرك".

وأشار إلى أن إدارته لن تتردد في القيام بكل ما هو ضروري، مع موافقة النواب أو بدونها، متابعا "الكونجرس لا يتصرف كما يجب، هذه حالة طارئة وسأنظر إليها بهذه الطريقة كرئيس، وسأستخدم سلطتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ".