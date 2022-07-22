الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس الأمريكية نقلت إلى أوكرانيا الشهر الجاري

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: