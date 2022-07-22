الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس الأمريكية نقلت إلى أوكرانيا الشهر الجاري

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
- دمرت القوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الجاري.
- دمرت القوات الروسية نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف "المئات السود" في مدرسة كراماتورسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 300 مسلح.
- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف و أراضي دونيتسكخلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت قذيفتي راجمات الصواريخ "أوراغان"،
- اعترضت القوات المسلحة الروسية أربعة فصائل من صوارخ "غراد" و24 فصيلة مدفعية من مدافع D-20.
- دمرت القوات الجوية الروسية مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف، وتدمير ما يصل إلى 30 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية.