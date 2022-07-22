إيران: السعودية وافقت على رفع الحوار إلى”المستوى السياسي”.. والكويت قدمت سفيرها إلى طهران #عاجل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن السعودية وافقت على انتقال الحوار بين الرياض وطهران من المستوى الأمني إلى السياسي.

وأكد الوزير الإيراني أن الإمارات والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الدبلوماسي في طهران إلى مستوى سفير قريبا، بعد خفضه على إثر قطع العلاقات بين إيران والسعودية.

وقال "قدّمت الكويت سفيرها ونحن أبدينا موافقتنا (على اسمه). السفير الكويتي الجديد سيصل الى طهران في الأيام القليلة المقبلة".

وقال أمير عبداللهيان "في ما خصّ السعودية، أجرينا خمس جولات من المفاوضات أقيمت بشكل رئيسي على المستوى الأمني، وتم تحقيق تقدم في هذه المفاوضات"، وذلك في حوار مع التلفزيون الرسمي ليل الخميس.

وأضاف "تلقينا الأسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية العراقي (فؤاد حسين) بأن الجانب السعودي مستعد لنقل المباحثات إلى المستوى السياسي والعلني، ونحن أبدينا استعدادنا لدخول المباحثات المرحلة السياسية".

وأعرب عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى "عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران إلى طبيعتها".

وتأتي تصريحات أمير عبداللهيان بشأن الحوار مع الرياض، بعد أيام من تأكيد الامارات أنها تبحث في تعيين سفير في طهران.

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش "نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران"، مشددا في تصريحات للصحافيين على ضرورة خفض "التصعيد" الاقليمي.