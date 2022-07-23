إصابات كورونا حول العالم إلى 570 مليونا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 567 مليونا و979 ألفا و761 حالة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و380 ألفا و915 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 90.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و26 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ676 ألفا و486 حالة وفاة؛ ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و930 حالة.