مع انتشار سلالة جديدة “الأكثر عدوى”.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 65 ألف إصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 65 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع انتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون (بي ايه 5) الأكثر عدوى.

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ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 65 ألفا و 433 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و 211 ألفا و613.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 76 ألفا و 381 يوم الأربعاء قبل أن ينخفض إلى اقل من 70 ألف إصابة يوم الجمعة .

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 18 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 873 وفاة.