وصول أكثر من 193 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد الحج

وصل إلى المدينة المنورة أمس 22324 حاجاً من عدة جنسيات, فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 193870 حاجاً.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 181962 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً, في حين وصل 3634 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية, مغادرة 16252 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر, بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 114281 حاجاً, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 79589 حاجاً يوم أمس.