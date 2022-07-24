إطلاق أول وحدة معملية لمحطة الفضاء الصينية

أظهرت صور عرضها التليفزيون الصيني الرسمي، إطلاق الصين الوحدة "ونتيان"، وهي أول وحدة معملية وثاني وحدة يتم إطلاقها إلى محطة الفضاء الصينية "تيانجونج" الجاري إنشاؤها حاليا، اليوم الأحد.

وتم اطلاق الصاروخ الحامل لونج مارش5- بي، الذي يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد.

ووصلت الوحدة خلال دقائق من الإطلاق إلى المدار، في عملية إطلاق وصفتها وكالة الفضاء الصينية بأنها "نجاح كامل".

ومن المقرر تثبيت الوحدة الجديدة إلى جانب وحدة تيانهي الأساسية التي تم إرسالها إلى المحطة العام الماضي. ويعمل حاليا ثلاثة رواد فضاء ويعيشون في المحطة الفضائية التي تُنشئها الصين.

ومن المقرر إطلاق وحدة ثالثة إلى المحطة في أكتوبر، كما تعتزم الصين إطلاق رحلة أخرى مأهولة، ربما في ديسمبر، والتي سوف ترفع عدد رواد الفضاء في المحطة الفضائية إلى ستة رواد.

ويتم بعد ذلك الانتهاء من إنشاء المحطة التي تتخذ شكل "T"، لتكون جاهزة لبدء التشغيل المنتظم.

ويبلغ وزن محطة تيانجونج عند اكتمالها 66 طنا، وهي تدعم طموحات الصين في أن تصبح قوة فضائية، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

واستثمرت الصين المليارات في برنامجها الفضائي وحققت بالفعل بعض النجاحات، وكانت الصين أول دولة تهبط بمركبة فضائية ومركبة استكشاف على الجانب المظلم من القمر.

يشار إلى أنه تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية، وذلك في المقام الأول نتيجة للضغط الأمريكي بسبب ما تعتبره واشنطن نقصا في الشفافية في برنامج الفضاء الصيني وعلاقته الوثيقة مع جيش الدولة.