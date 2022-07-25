تدريب متخصصين على التحقيق في جرائم التهرب الضريبي والزكوي

بدأت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مطلع الأسبوع الجاري، دورة عن "التطبيقات العملية في الاستدلال والتحقيق في جرائم التهرب الضريبي والزكوي".

وتستهدف الدورة مساعدة الجهات الأمنية والعدلية في الاستدلال على جرائم التهرب الضريبي والزكوي، وإجراء التحقيقات والتحري في القضايا المرتبطة به، إضافة إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، كما تسلط الضوء على أسباب وحجم وأشكال وصور التهرب الضريبي والزكوي، وسبل مكافحته، ودور المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية.

يُشار إلى أن الجامعة مستمرة في إقامة برامجها التدريبية خلال الربع الحالي، من خلال دورات متخصصة تتعلق بكشف تزوير الوثائق الثبوتية والمستندات المؤمنة، وأسس الوعي الأمني والأمن المائي، وإعداد التقارير الأمنية، إضافة إلى دورة التداخل ما بين إساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام السلطة والاحتيال المالي.

و تواصل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة للربع الثالث من عام 2022م في عدد من المجالات الأمنية.