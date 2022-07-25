الهلال الأحمر بالمدينة المنورة: تلقينا 1375 بلاغاً

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 1375 بلاغًا خلال الفترة من 17 - 21 يوليو الجاري، فيما بلغ إجمالي الحالات التي بُوشِرت 1373 حالة مرضية، نُقِلت منها 1065 حالة إلى المنشآت الطبية، و308 حالات عولجت بالموقع .

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني، أن فرع الهيئة نفذ عدداً من المبادرات التطوعية، وشارك بها 403 متطوعين ومتطوعات، ونفذت فرص تطوعية إسعافية بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، مضيفاً أنه نفذت 4 دورات في برنامج سفير الحياة، استفاد منها 41 مستفيدا، ومحاضرة عن إصابات الحوادث المرورية بإجمالي 36 مستفيدا .