ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى 1750.1 مليار ريال

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر يونيو 2022 بقيمة 56.3 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1750.1 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2022، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

ومقارنة بشهر يونيو 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 70.2 مليار ريال وبنسبة 4%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال يونيو الماضي إلى ارتفاع "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 146%، وارتفاع قيمة "الإحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 2% لتصل إلى 1657.1 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.3%.