الأخضر يهزم العراق برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب للشباب

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 لينجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب لعام 2022 عقب عرض رائع من عبدالله الرديف لاعب المنتخب الوطني الذي سجل 3 أهداف في مرمى أسود الرافدين

الأخضر الشاب تحت 20 عاما بدأ اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بضغط قوي وسيطرة على منتصف الميدان ليسجل عبدالله الرديف هدف المنتخب الوطني الأول من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة

واستمر ضغط الأخضر بحثا عن الهدف الثاني ليسجل مصعب الجوير في الدقيقة 32 ثاني أهداف المنتخب الوطني بعد تسديدة مميزة عقب انفراده بالمرمى، وبعد دقيقة فقط تمكن منتخب العراق من تسجيل هدفه الوحيد في اللقاء بالدقيقة 33 لتصبح النتيجة 2-1 لأصحاب الديار

رد المنتخب الوطني كان سريعا بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 36 عن طريق عبدالله الرديف برأسية مميزة لينتهي الشوط الأول بتفوق الأخضر تحت 23 عاما بنتيجة 3-1

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل المنتخب الوكني رابع أهدافه من ركلة جزاء للاعب عبد الله الرديف في الدقيقة 80 ليسجل هاتريك له ورابع أهداف الأخضر