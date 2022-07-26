125 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع .. #عاجل

حققت 142,458,000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 17 - 23 يونيو 2022م، 8.947.386.000 ريال، مقابل 8.067.1927.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.3334.000 بقيمة 521.449.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 962.000 بقيمة 344.331.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 77.000 بقيمة 70.360.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 613.000 بقيمة 221.824.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10.782.000 بقيمة 590.870.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 5.985.000 بقيمة 616.338.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 749.000 بقيمة 248.674.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 550.000 بقيمة 186.060.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,021.000 بقيمة 80.977.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 211.000 بقيمة 284.882.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 15.188,000 بقيمة 998.865.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.538.000، بقيمة 203.864.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36.316.000، بقيمة 1,329.772.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 29.987.000 ، بقيمة 1,278.843.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 354.000 بقيمة 71.850.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.639.000 بقيمة 568.369.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15.703.000 بقيمة 1.330.056.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 32.238.000 بقيمة 2.656.615.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 4.901.000 بقيمة 300.702.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5.465.000 بقيمة 337.439.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.429.000 بقيمة 146.369.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.376.000 بقيمة 150.850.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.808.000 بقيمة 181.342.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.176.000 ، بقيمة 231.486.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 2.693.000 بقيمة 262.601.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 5.411.000، بقيمة 457.622.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 17.698.000، بقيمة 1.451.023.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 45.830.000 بقيمة 2.771.338.000 ريال.