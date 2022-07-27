وفاة الأمير #عبدالرحمن_بن_ناصر #وفاة_الأمير_عبدالرحمن_بن_ناصر

أعلن محمد بن عبدالرحمن بن ناصر، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر، نجلا الأمير عبدالرحمن بن ناصر، وفاة والدهما، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر، في بيان مشترك: "بقلب مؤمن وراضٍ بقضاء الله وقدره؛ أنعى فقيدي الغالي أبي وقطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم (الأربعاء)، أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير، ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته".