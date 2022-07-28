شاهد.. أول فيديو لفصل #التوأم_السيامي اليمني “#مودة_ورحمة” من داخل غرفة العمليات #عاجل

نشرت القناة" السعودية" أول فيديو لعملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من داخل غرفة العمليات.

وتجرى العملية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، تمهيداً لفصلهما انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، قد رافق التوأم إلى غرفة العمليات.

وكان الدكتور الربيعة قد ذكر في وقت سابق أن العملية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.