“سربوا معلومات عسكرية”.. روسيا تعتقل عملاء أوكرانيين

قال مصدر أمني روسي إن الهيئات الأمنية المختصة، تمكنت من كشف مجموعة عملاء أوكرانيين مهمتها شن قصف مدفعي ضد مقاطعة خيرسون.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن المصدر: "تم اعتقال المواطن الأوكراني تيكونوف أندريه عند محاولة تصوير منشأة عسكرية. وتبين أن المذكور قام بتوجيه قصف صاروخي ومدفعي أوكراني ضد مواقع الجيش الروسي بمقاطعة خيرسون".

وذكر تيكونوف أنه قام بتصوير فيديو للمعدات العسكرية الروسية ولعمليات توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين.

وكان يرسل هذه الصور إلى الجهات الأوكرانية. وخلال نشاطه قام تيكونوف بتصوير السكان المحليين في خيرسون وهم يتواصلون مع عناصر الجيش الروسي وكذلك المباني التي نصبت عليها الأعلام الروسية، وفق المصدر ذاته.

وأضاف تيكونوف: "قمت بتصوير قسم الشرطة على وجه الخصوص. لقد صورت أيضا لافتات إعلانية كتب عليها أن روسيا هنا إلى الأبد".

ونوه المصدر الأمني الروسي إلى أن تيكونوف كان يتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع امرأة أوكرانية تدعى "لوبا"، وهي في الواقع ماسلوفا فاليريا التي تعمل بمركز العمليات النفسية بجيش أوكرانيا، والذي يعالج المعلومات الواردة من السكان المحليين الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأشار إلى أنه كان يتلقى من "لوبا" مكافآت مالية على المعلومات التي يقدمها. وهذه المعلومات كانت ترسل إلى العسكريين الأوكرانيين لاستخدامها في قصف المواقع الروسية في مقاطعة خيرسون.