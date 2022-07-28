قتلى في فيضان مفاجئ شمال طهران

أدى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في العاصمة الإيرانية إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، الخميس، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال التقرير إن هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح الخميس تسببت في سيول ثم انهيارات أرضية في الجزء الشمالي الغربي من طهران، وألحقت أضرارا بضريح "إمام زاده داوود"، وهو مزار ديني في المدينة. وأضاف أن "فرق إنقاذ انتشرت في المكان، وأصيب تسعة أشخاص نتيجة الحادث"، ولفت إلى أن "آخرين ربما يكونون مدفونين تحت الوحل، وأن جهود البحث جارية".

ووقع الانهيار الأرضي في واد على سفوح جبال البرز بطهران. وفي عام 2015، تسبب فيضان مفاجئ في المنطقة بمقتل 14 شخصا على الأقل.

وقبل الانهيار الأرضي، حذر المسؤولون سكان المناطق الجبلية في طهران من هطول أمطار غزيرة وفيضانات محتملة. كما حذروا من أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في وقت لاحق الخميس. وتسببت سيول عارمة في مقتل 21 شخصا على الأقل، السبت، في محافظة فارس الجنوبية التي تعاني من الجفاف، وضربت أكثر من 10 قرى بالمحافظة.