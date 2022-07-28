موسكو: لا اتفاق لمبادلة لاعبة سلة أمريكية مع تاجر سلاح روسي

قالت روسيا، اليوم الخميس: إن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء لا تزال جارية لكن لا يوجد اتفاق على تبادل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر مع تاجر السلاح الروسي المسجون فيكتور بوت.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا اتفاقات حتى الآن في هذا الشأن".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء ظلت مستمرة لبعض الوقت لكن دون إحراز أي تقدم.

ويأتي هذا ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن قدمت لموسكو "عرضا جادا" كي تضمن إطلاق سراح جرينر وكذلك بول ويلان، الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية، المحتجز أيضا في روسيا.

وقالت رخاروفا: "ناقش رئيسا روسيا والولايات المتحدة مسألة تبادل مواطنين روس مع أمريكيين محتجزين داخل أراضي البلدين في وقت ما"، في إشارة إلى محادثات جرت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتابعت أن من الضروري أن تأخد المفاوضات مصالح الجانبين في الاعتبار.