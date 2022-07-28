وكيل رونالدو يجرى مفاوضات لإعادته إلى سبورتنج لشبونة

كشفت تقارير صحفية عن دخول خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى مفاوضات مع سبورتنج لشبونة، من أجل عودة اللاعب للفريق خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، إن وكيل رونالدو، خورخي مينديز يجرى محادثات مع سبورتنج لشبونة بشأن عودة نجم مانشستر يونايتد إليه خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى ظل رغبته بالرحيل عن صفوف اليونايتد.

وأضافت الصحيفة أن السبب الاساسي وراء رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن اليونايتد، هو تعزيز سجله التهديفي في دورى أبطال أوروبا، والتفوق على ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة انتقال النجم البرتغالى إلى سبورتنج لشبونة ستكون بدافع المشاركة فى دورى أبطال أوروبا، بعد احتلال الفريق المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري البرتغالى بالموسم الماضي.