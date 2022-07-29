أخبار دوليّة

الفلبين تعلن اكتشاف أول إصابة بـ”#جدري_القرود”   #عاجل

29 يوليو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت الفلبين اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود.  

 

 