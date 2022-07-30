المملكة تؤسس مستشفى ضخم في ساحل العاج

شاركَ وفدٌ من الصندوق السعودي للتنمية - اليوم - بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى أبوبو الجامعي في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، حيث يسهمُ الصندوق بتمويله بقرضٍ تنموي ميسَّرٍ بقيمة إجمالية تقدّر بـ (22.72) مليون دولار.

ويهدفُ المشروعُ إلى إنشاء مستشفى بسعة 600 سريرٍ على مساحة أرض تبلغ 18 ألف هكتار، كما يشملُ مراكزَ لطب الأطفال وغسيلَ الكلى و أقسامًا طبيةً أخرى.

وشَهِدَ مراسم حفل وضع حجر الأساس رعاية من دولة رئيس وزراء جمهورية ساحل العاج باتريك آشي، وحضور معالي وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية وعمدة منطقة أبوبو كانديا كامارا، ووزير الصحة والنظافة العامة بيير ديمبا، ورئيس البرلمان آدما بيكتوجو، ومعالي مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي.

وألقى رئيسُ وفد الصندوق ياسر العتيبي كلمتَه خلال الحفل، قدَّمَ فيها شكرَه وامتنانَه لفخامة رئيس الوزراء والمسؤولين في ساحل العاج على دعوتهم وحسن استقبالهم، قائلاً "يسعدنا الحضور بينكم اليوم والمشاركة في هذه المناسبة التي تختصُّ بوضع حجر الأساس لمشروعٍ حيوي في قطاع الصحة، بصفته أحدَ المشاريع التي تسهمُ في تحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي في ساحل العاج"، موضِّحاً أنَّ المشروعَ يهدفُ إلى دعم وزيادة القدرة التشغيلية للمرافق الصحية،وتحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية في مدينة أبيدجان التي تعدُّ أكبرَ مدينة من ناحية التعداد السكاني.

ومن جانبه، ثمَّنَ دولةُ الرئيس باتريك أتشي جهودَ حكومة المملكة في دعم القطاعات الإنمائية في ساحل العاج، مشيدًا بالأعمال والأنشطة التنموية التي يقومُ بها الصندوقُ، مشيراً إلى أنَّ هذا المشروعَ يعدُّ أحدَ المشاريع الأكثر شموليةً في التخصصات الطبية إذ سيتم بناء وتجهيز مستشفى متكامل من جميع التخصصات الطبية، لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان وزيادة كفاءة الموارد البشرية في القطاع حيث يستهدف هذا المشروع تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 6 ملايين نسمة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ 2005م لجمهورية ساحل العاج (7) مشاريع إنمائية عبر قروض تنموية ميسَّرة تجاوزت قيمتها (104.65) ملايين دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، فيما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحة بقيمة (6) ملايين دولار، لتنفيذ البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا (المرحلة الخامسة حيث مازال البرنامج في مرحلة الإعداد للتنفيذ).