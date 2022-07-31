أخبار دوليّة

متحدثة الخارجية الروسية تنصح رئيس وزراء بريطانيا بالتحوّل جنسيًا لتولي هذا المنصب المهم

31 يوليو 2022 · < 1 minute
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتحول جنسيا ليتمكن من تولي منصب أمين عام الناتو، وفقا لـ”الشروط غير المعلنة”.

وعلقت متحدثة الخارجية الروسية على رغبة جونسون في قيادة الحلف تزامنا مع الأنباء التي تفيد بعدم توفر فرصة له لأنه حسب القواعد غير المعلنة فإن امرأة التي يجب أن تتولى هذا المنصب.

وقالت زاخاروفا مازحة: “لا شيء يمنع بوريس جونسون من اكتشاف امرأة في نفسه فجأة، فهو عصري وجريء بأسلوبه”.

وأضافت: “تغيير الجنس مسموح حاليا في دول الناتو ويمكنه أن يختار الجنس الذي يناسبه.. ومرة أخرى أقول إنه عصري وجريئ في أسلوبه”.

 

 