أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي بطائرة مسيرة

نفت السلطات الأوكرانية الاتهامات التي وجهت إليها حول قيامها باستهداف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

وكان حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف قد أعلن أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول الأحد ما أسفر عن جرح 5 أشخاص.

وكتب رازفوزجاييف على تلغرام: "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به موسكو الأحد، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيراً إلى إصابة 5 موظفين في هيئة الأركان بجروح.

كذلك أضاف أن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعياً سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".

يشار إلى أن احتفالات كبيرة بهذه المناسبة كانت مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) يفترض أن يشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

يذكر أنه في الأيام الأولى من عمليتها، سيطرت روسيا على جزء من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.