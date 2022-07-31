قد تسبّب الوفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة

وعرفت الهيئة المساحيق الغذائية الجافة بأنها الأغذية التي تكون عبارة عن مسحوق جاف مثل "الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير"، حيث تحتوي هذه الأغذية على تركيزات عالية من "البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة كل منها حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره".