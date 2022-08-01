الطاقة الذرية الإيرانية: لدينا القدرة التقنية لإنتاج قنبلة ذرية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الاثنين أن طهران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك، وفق ما نقلت عنه وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن الوكالة ليس لديها معلومات تثبت أن إيران تبني قنبلة ذرية، لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشير إلى أنها تتحرك في هذا الاتجاه.

وقال غروسي في مقابلة مع شبكة CNN، الاثنين الفائت، إن "وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في البرنامج النووي الإيراني"، موضحاً أن "الحقيقة هي أن إيران قد أغلقت بعض الكاميرات، ولن نعرف ما يجري حتى نتمكن من الوصول الكامل".