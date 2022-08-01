مصادرة وإتلاف 246 مادة مجهولة المصدر وضبط 131 من كميات المستحضرات التجميلية منتهية الصلاحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام 2022م، 2155 جولة رقابية على المنشآت والمراكز التجارية، بمدينة الظهران، والعديد من الأعمال الرقابية والزراعة والتشجير وعمليات الإصحاح البيئي، والرخص البلدية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ومبادرة ممتثل.

وتضمنت الجولات 1026 جولة رقابية، على المنشآت الغذائية، نتج عنها إغلاق 24 منشأة، ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن خططها المتعلقة بالرقابة الصحية والتنظيمية، فيما بلغت الجولات الميدانية للرقابة النسائية 1129 جولة لعدد من مراكز التجميل، نتج عنها مصادرة وإتلاف 246 مادة مجهولة المصدر، وضبط 131 من كميات المستحضرات التجميلية المنتهية الصلاحية والتي جرى إتلافها، ورصد عدد من المخالفات المتعلقة بسوء نظافة الأدوات المستخدمة، تم في حينها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المراكز المخالفة، كما تضمنت الجولات حملات توعوية تهدف إلى التوعية بالممارسات الصحية من خلال تطبيق الاشتراطات اللازمة، والتأكد من صلاحية المستحضرات التجميلية وتطبيق الامتثال البلدي.

كما أصدرت الأمانة خلال نفس الفترة 1858 عملية للرخص التجارية، منها 156 رخصة جديدة، وتعديل 179 رخصة، إضافة إلى إلغاء 485 رخصة تجارية وتجديد 919 ونقل ملكية 69 رخصة.

وفي مجال أعمال التشجير والزراعة لبرنامج تحسين المشهد الحضري وبرنامج "الشرقية خضراء"، زرعت الأمانة 2719 شجرة و146500 زهرة بعدد من الشوارع الرئيسة والحدائق العامة، و 16763 من المساحات الخضراء في الظهران.