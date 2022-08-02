مقتل 6 إثر تحطم مروحية عسكرية في باكستان

قال الجيش والشرطة في باكستان اليوم الثلاثاء: إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل قائدا كبيرا وخمسة أشخاص آخرين تحطمت على أحد الجبال في أثناء عملية إغاثة من الفيضانات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت الطائرة الهليكوبتر العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوخستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية أمس الاثنين.

وقال الجيش في بيان "وقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية".

وذكر برويز عمراني الضابط الكبير بالشرطة في الإقليم لرويترز أنه تم العثور على الحطام على جبل في منطقة لاسبيلا.

وأعلن الجيش أن من بين القتلى اللفتنانت جنرال سارفراز علي قائد الفيلق 12 المتمركز في جنوب باكستان.

وتجتاح الفيضانات جنوب باكستان بعد موسم أمطار غزيرة على نحو غير مألوف. وقُتل العشرات بينما جرفت المياه مئات المنازل.