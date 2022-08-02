البيت الأبيض: ليس لدينا تأكيد بـ”الحمض النووي” على مقتل الظواهري

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن: "ليس لدينا تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي، لن نحصل على هذا التأكيد، بصراحة تامة، استنادا إلى معلومات من مصادر ووسائل عديدة، لسنا بحاجة إلى ذلك تحليل الحمض النووي".

وتابع: "لدينا تأكيد بالمشاهدة، ولدينا أيضا تأكيد من خلال مصادر أخرى".