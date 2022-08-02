النقاز يزيد من أوجاع الأهلي فى دوري الدرجة الثانية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن استمرار أزمة حمدي النقاز لاعب الأهلي السابق.

وذكرت صحيفة المواطن السعودية في تقرير صادر لها اليوم أن الأهلي تعاقد مع اللاعب التونسي في موسم 2021/2022، حيث لم يقيد الزمالك المصري، اللاعب التونسي بسبب منعه من القيد وقتها، لينضم المدافع التونسي إلى الأهلي.

واستطرد التقرير تفاصيل الأزمة مؤكدا أن نادي الهلال كان تقدم بشكوى ضد إشراك الأهلي للاعب التونسي، لكن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال وأكدت على قانونية مشاركة النقاز مع الأهلي.

وذكر التقرير أن المادة 27 من لوائح الاحتراف، تنص على أن التسجيل، ليس شرطًا لإنفاذ العقد المبرم بين أي لاعب ونادٍ ، وأشار أن التسجيل هدفه إضفاء الصفة القانونية، لمشاركة اللاعب، في المباريات الرسمية، مع فريقه الجديد.

وبعد إعلان الزمالك فسخ عقد اللاعب التونسي، انتقدت الجماهير عمل لجان اتحاد القدم السعودي المتمثلة في لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف، كما انتقدوا النادي الأهلي بسبب التلاعب باللوائح وضم لاعب متعاقد في الأصل مع الزمالك.

وفي حال إثبات تورط الأهلي وعدم معرفته بالنواحي القانونية في تلك القضية، فإنه سيكون عرضة إلى خصم نقاط من رصيده في دوري الدرجة الثانية ؛ بسبب التعاقد مع لاعب بشكل مخالف، خارج الفترة القانونية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، ينتظر أن يحصل النقاز على حكم لصالحه بتغريم الأهلي السعودى 4.5 مليون ريال شاملة الرواتب وقيمة الشرط الجزائى، عقب فسخ العقد مع اللاعب من طرف واحد.