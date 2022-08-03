بالفيديو.. “الإرشاد الزراعي”: ترك #الإبل تحت أشعة #الشمس من مخالفات الرفق بالحيوان

نصحت إدارة الإرشاد الزراعي، بضرورة حماية الإبل من أشعة الشمس، مشيرة إلى أن تركها في أشعة الشمس يعتبر من مخالفات الرفق بالحيوان.

وقال الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي عبر موقع «تويتر»: «أخي المربي يُنصح بجعل مقداراً كافياً من الظل للإبل لتحميها من أشعة الشمس، لأن ترك الإبل تحت أشعة الشمس الحارقة بدون مظلات داخل الشبوك من الأخطاء الشائعة ويعتبر من مخالفات الرفق».

وأشار الطبيب البيطري، محمد فهد العصاري، إلى أن البعض يظن أن الإبل كسفينة الصحراء، ولا تحتاج إلى الظل، ولكنها تحتاج إلى الظل ولا يجب تركها في أشعة الشمس.