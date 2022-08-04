“#الزعاق”يوضح #النجم الأوحد الذي لا يغير مكانه طوال السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن نجم الجدي هو النجم الأوحد الذي لا يُغَيّر مكانه طوال السنة صيفًا وشتاءً، ويسمى علميًّا نجم القطب.

وأوضح أن هذا النجم يقع فوق القطب الشمالي، فهو يدل على الشمال، وثباته لأنه يقع فوق محور دوران الأرض حول نفسها‎.

وأشار إلى أن للعرب طرقًا عدة في معرفة الجهات عن طريق النجوم والرياح والظل.

وأضاف أن الشمس تصنع الظل الذي يُعد أساسًا في تحديد الجهات، منوهًا بأنه عن طريق الظل عرف المسلمون مواقيت صلاتهم النهارية، وعرف العرب بروجهم السماوية، فأطول حالات الظل تكون في برجي القوس والدلو.