صحيفة بريطانية: فيلا “#الظواهري” في #كابل تعود ملكيتها للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  

فيما لا يزال مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل يستقطب الأضواء، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الفيلا التي قتل فيها الظواهري تعود للوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت قد استأجرتها بالدولار لمدة 10 سنوات.

وذكرت "الغارديان" أن "موضوع الفيلا كشف عنه متعاقد أميركي مدني كان يعمل في أفغانستان ويدعى دان سموك، الذي قال إن شرفة الفيلا في كابل حيث قُتل زعيم القاعدة كان مكاناً يعرفه جيداً، واعتاد أن يقف فيه عندما كان يعمل في أفغانستان بمشروع مساعدات حكومية أميركية".

وأضافت أن "تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية كانت تشير إلى معلومات مسربة أن الظواهري كان يحب الوقوف في تلك الشرفة لأنها تطل على منظر كابل، وقد تم تنفيذ العملية حينما كان يقف هناك".

وأوضحت أن "المنزل الذي لشرفته جدران بمرايا خضراء كان في حي يشتهر بالاستيلاء على أراضيه وممتلكاته من قبل أمراء الحرب والنخبة من التكنوقراط في الجمهورية الأفغانية، التي انهارت الصيف الماضي"، عقب الانسحاب الأميركي واستيلاء طالبان على السلطة.

وبينت أنه "مع تصاعد الحرب تم استئجار العديد من الفيلات التي حشروها في قطع صغيرة من الأرض من قبل المنظمات غير الحكومية والمقاولين، ومنها تلك الفيلا التي كانت تابعة للوكالة الأميركية للتنمية".