النصر يقع في ورطة أبو جبل.. واللاعب يعلن رفع شكوى للفيفا

أصدر محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق بيانًا رسميًا، يكشف فيه عن كواليس الفترة الماضية مع القلعة البيضاء، والنصر السعودي، الذي يرغب في إنهاء التعاقد معه

وقال أبو جبل في بيان له، تولت إحدى شركات التسويق السعودية نشره، إنه يطالب بعقده كاملًا مع نادي النصر، في ظل رغبة النادي السعودي في إنهاء التعاقد

وأوضح أنه سيقدم شكوى ضد النصر السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بالحصول على عقده كاملًا مع النادي السعودي

وذكر البيان أن أبو جبل كان مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2021 / 2022، وطبقا لقواعد وقوانين «فيفا» فكان من حق أي لاعب أن يوقع مع أي ناد بعد دخوله للفترة الحرة المقررة من عقده، ودائما ما كان يضع الأولوية لنادي الزمالك من حيث العروض وفي ظل تعاقب اللجان وعدم الاستقرار وعدم تقديم اللجنة المؤقتة الأخيرة أي بوادر للمفاوضات لتجديد العقد فكان عليه تحديد مصيره ووجهته المقبلة، ومن بين العروض، وافق أبو جبل على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، ووقع على عقود انتقاله إلى الفريق السعودي بداية من شهر أغسطس الجاري لعام 2022

وأضاف، عقب توقيع العقود، صدر قرار تمديد جدول الدوري المصري من قبل الاتحاد المصري ليصبح موعد تاريخ انتهاء مسابقة الدوري يوم 30 أغسطس الجاري، بدلا من الموعد المجدول سابقا، ومع ذلك حرص اللاعب على الالتزام بالعقد المبرم بينه وبين نادي النصر وتمثل بإخطار النادي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة مؤكدا على تواجده مع بداية عقده مع الفريق وبالفعل تم عمل مخالصة تسوية بينه وبين ناديه السابق الزمالك بمدة كافية قبل بداية سريان العقد الجديد.