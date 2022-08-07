لايشمل اليوم الوطني والإجازات المطولة واستثناء بعض المدن.. استياء من عرض الخطوط السعودية #عاجل

أبدى متابعون استياءهم من عرض شركة الخطوط السعودية بسبب الاشتراطات المعقدة التي فرضتها شركة الطيران الوطنية. والتي لاتشمل أياما هامة وكذلك مدن كبرى في المملكة.

وأعلنت " السعودية " يوم أمس السبت عن عرض يشمل خصمًا يصل إلى 40% على الرحلات الداخلية والرحلات الدولية إلى أمريكا وأوروبا باشتراط أن تكون فترة الحجز: من 7-12 أغسطس 2022 لفترة السفر: من 15 سبتمبر - 15 نوفمبر 2022.

كما استثنت اشتراطات الخطوط السعودية عدد من الأيام التي تتزامن بحيث لايشملها العرض وهي اليوم الوطني في 23 سبتمبر وإجازتين دراسيتين مطولتين إحداهما في 16و17 أكتوبر، والأخرى في يوم 10 نوفمبر.

كما استثنى العرض أربعة مدن سعودية وهي أبها ونجران والطائف والباحة بحيث لايشملها الخصم.

واستنكر متابعون طريقة تقديم العرض المقدم من الخطوط واستدراج المستفيدين قبل أن ينصدموا بالاشتراطات المعقدة.

فيما استعرض متابعون عروض شركات الطيران الأخرى المحلية والخليجية والتي تقدم عروضًا فعلية يجد فيها المستفيد فارقًا في السعر والخدمات المقدمة مقارنة بعرض الخطوط السعودية الذي حظي بموجة من الامتعاض، فيما استعرض آخرون مواقفهم السلبية التي حصلت لهم مع الناقل الوطني.