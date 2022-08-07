كوبا: وفاة شخص وإصابة 121 آخرين في حريق هائل في مستودع للنفط

توفي شخص جراء الحريق الذي اندلع في مستودع للنفط بالقرب من ميناء للناقلات العملاقة في مدينة /ماتانزاس/ الكوبية، وأصيب 121 آخرون وفقدان 17.‏ وتم إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة الواقعة في ضاحية مانتانزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة على بعد 100 كيلومتر شرقي هافانا.

وتلقت كوبا، عروض مساعدة من دول عدة، بعد أن ناشدت الحصول على مؤازرة للتعامل مع الحريق الذي نجم عن صاعقة أصابت مستودع نفط، مما أدى إلى وقوع انفجارات.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها الرئاسة الكوبية على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، فإن خمسة جرحى حالتهم حرجة، وثلاثة في حالة خطيرة جدا، فضلا عن وجود 28 إصابة خطيرة، ومن بين الجرحى وزير الطاقة ليفان أرونت، أما المفقودون السبعة عشر فهم من رجال الإطفاء، الذين كانوا في المنطقة الأقرب إلى الحريق، عندما وقع الانفجار.

واندلع الحريق أول أمس /الجمعة/، عندما ضربت صاعقة أحد الخزانات في مستودع النفط، وفي الصباح الباكر امتد الحريق إلى خزان ثان.

وقد يستغرق إخماد الحريق "وقتا" وفق ما قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لذلك "طلبت كوبا المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط".