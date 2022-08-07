بعد عام.. تنفيذ أمر ضبط بحق ممثلة مشهورة ضبطت في حالة سكر بالكويت #عاجل

ضبطت السلطات في الكويت، اليوم الأحد، ممثلة مشهورة صدر بحقها أمر ضبط وإحضار قبل عام. بحسب ما نشرت صحيفة «الرأي» الكويتية.

وقالت الصحيفة، في خبر، إن الممثلة المشهورة «لم تتوقع» أن يصدر عليها أمر ضبط في قضية قبل سنة، وعندما حطت في المطار قادمة من إحدى الدول وأثناء ختم جوازها للدخول تبيّن لها أنه صادر عليها أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة.

ونقل موقع الصحيفة عن مصادر قولها إن الممثلة ضبطت في حالة سكر وسجلت قضية قبل سنة وأخذت مجراها كجنحة، كما أنه ومن خلال فحص عينات الدم والبول تبين أنها متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للسكر.

وأحيلت القضية من التحقيق إلى النيابة والتي أصدرت أمر ضبط واحضار، وتم حجزها لحين إحالتها للنيابة.