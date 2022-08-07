الهلال يستعد لتجديد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إدارة نادي الهلال من تجديد عقد البيروفى أندريه كاريلو لاعب الفريق موسمًا واحدًا حتى نهاية 2024، بتوصية من الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب بهدف تقديم عرض لتجديد عقده، وبلغت المفاوضات مرحلة متقدمة لإتمام هذا الملف.

وكانت إدارة الهلال وقَّعت عقدًا احترافيًّا مع اللاعب لمدة عام واحد بالإعارة صيف موسم 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وفي الموسم الذي يليه اشترت عقده ووقَّعت معه لمدة أربعة مواسم بدءًا من 201