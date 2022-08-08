المجموعة العربية في مجلس الأمن: العدوان على قطاع غزة انتكاسة في ظل غياب حل الدولتين

قال مندوب الأردن، في بيان المجموعة العربية، إن العدوان على قطاع غزة مثل انتكاسة في ظل غياب حل الدولتين المتجسد بإقامة الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد للسلام في المنطقة،

وأكد ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين ضمن القانون الدولي، وإجراء التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

وتابع أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة في خرق واضح للقانون الدولي، وأن السلام لن يتحقق بالعدوان والاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وأنه لا بد من العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين المتجسد بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن على إسرائيل، كدولة احتلال، واجب حماية المدنيين، إضافة إلى وقف الانتهاكات للحرم القدسي الشريف الذي يمثل مكانا مقدسا للمسلمين، مشددا على أن أوقاف القدس والوصاية الهاشمية من خلال مديرية المسجد الأقصى المبارك وشؤون القدس هما الجهتان المخولتان بإدارة المقدسات في القدس.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير وجه رسالة للمجتمع الدولي بأنه لا بد من تفعيل الحل السياسي، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس، وأنه يحق للدولة الفلسطينية السيطرة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية والعمل على إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل.