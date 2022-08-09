“الغذاء والدواء”: الجلطة الدماغية وضغط الدم أبرز آثار الاستهلاك المفرط لـ”الملح”

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن الاستهلاك المفرط لملح الطعام تنتج عنه آثار صحية سلبية، منها الجلطات الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأصدرت الهيئة تشريعات تغذوية، تحدّ من استخدام الملح والتوعية بنسبة وجوده في المنتجات الغذائية، وذلك تعزيزاً للصحة العامة.

وبينت أن توصيات منظمة الصحة العالمية تحث على ألا يزيد استهلاك الفرد لملح الطعام على 5جم في اليوم، بما يعادل ملعقة صغيرة من الشاي، موضحةً أنمتوسط حالات ارتفاع ضغط الدم بالمملكة للبالغين، حسب الإحصائيات الصحية، بلغ 43.6% للذكور، و34.3% للإناث.

ولفتت الهيئة إلى مجموعة من التشريعات الغذائية للتقليل من استهلاك الملح، منها: وضع حدود استرشادية للملح في المنتجات الغذائية، وحد أقصىى بالخبز ليكون 1 جم لكل 100 جم في المنتج النهائي، مع ضرورة وضع إشارات ضوئية على المنتجات الغذائية يميز من خلالها المستهلك المنتج عالي المحتوى بالملح.