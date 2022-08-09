فلسطين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الدموي في نابلس

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الدموي في مدينة نابلس الذي ذهب ضحيته عشرات من الأبرياء، مشددة على أن استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني سيشعل المنطقة وسيلحق دمارًا لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي: إن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وأضاف أبو ردينة أن: "الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ثم امتد إلى جنين وغزة،واليوم في نابلس، حيث ذهب ضحيته اليوم ثلاثة شهداء وعشرات من الجرحى".