لجنة الحكام: طلب الطاقم الأجنبي قبل 14 يومًا من موعد المباراة بدلًا من 16 #عاجل

عقدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة آلية الاستعانة بطواقم التحكيم غير السعودية خلال الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم؛ الاتفاق على استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكم غير السعودي دون سقف محدد، كما تم الاتفاق بإجماع الأندية على عدم السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديم الطلب خلال المدة المحددة.

وقلّصت لجنة الحكام شروط تقديم طلب طاقم غير سعودي بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة بدلًا من 16 على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب.

واوضح رئيس اللجنة السويسري مانويل نافارو استمرار ترحيبه بالالتقاء بكافة مسؤولي الاندية ومناقشة الأمور التي تخص منظومة التحكيم.

وثمّن نافارو التعاون الدائم من الأندية مع اللجنة بهدف المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى الحكم السعودي كأحد أهم دعائم نجاح المسابقات المحلية.

يذكر أن الأندية استعانت الموسم الماضي بـ 67 طاقم غير سعودي، 3 منهم بالخيار الثاني الذي يشمل 5 حكام أجانب (حكم ساحة، ومساعدين، وحكمي ڤار)، فيما تم الاستعانة بـ64 طاقم غير سعودي بالخيار الأول الذي حددته اللجنة ويشمل (حكم