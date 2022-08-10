سفارة المملكة بالنمسا تشكر البطل السعودي #عسكر_الهاجري

وجهت سفارة المملكة في فيينا الشكر للمواطن السعودي عسكر الهاجري على شجاعته بإنقاذ رجل وابنته من الغرق في إحدى البحيرات.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": تود السفارة أن تشكر المواطن السعودي عسكر الهاجري على تصرفه الشجاع في وقت سابق من هذا الأسبوع. أثناء زيارة في منطقة هالستات حيث رأى رجلاً وابنته يغرقان فيغطس في البحيرة لإنقاذهم. نقدم امتناننا لهذا البطل السعودي".

تحول المواطن السعودي عسكر الهاجري إلى ”بطل“، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيامه واثنين من أقاربه بإنقاذ طفلة ووالدها من الغرق في بحيرة في إحدى قرى النمسا.