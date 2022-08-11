إزالة  210 آلاف متر مكعب مخلفات بناء بمحافظة القطيف

أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول للعام الميلادي الجاري، أكثر من ٢١٠٦٠٥ آلاف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر في محافظة القطيف.

وشملت الحملات المستمرة أعمال النظافة العامة، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، والكتابات المشوهة للمظهر العام، والسيارات التالفة والمهملة في الشوارع العامة والميادين، وتكثيف الجولات الرقابية للمباني قيد الإنشاء، والتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.