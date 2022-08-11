مجانا.. فريق طبي سعودي يجري عمليات قسطرة قلب لأطفال السودان

من جانبه، أوضح مدير مركز ودمدني للقلب صلاح مصطفى، أن الزيارات المتكررة للفرق الطبية السعودية، ساعدت في توطين علاج القلب للأطفال، كما ساهمت في رفع قدرات الكوادر الطبية السودانية في هذا المجال.