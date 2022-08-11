مجانا.. فريق طبي سعودي يجري عمليات قسطرة قلب لأطفال السودان

أجرى فريق طبي سعودي عمليات قسطرة قلب مجانية للأطفال بمدينة ودمدني وسط السودان، وذلك بدعم وإشراف من رابطة العالم الإسلامي.
واستفاد من العمليات، وفقا لـ"الإخبارية"، مواطنون سودانيون من جميع ولايات البلاد.
وقال عبد الرحمن المسند، ممثل الفريق الطبي السعودي، إنهم يبدأون الحملة بالتشخيص الدقيق، وبعدها يتم إجراء عملية القسطرة للمريض، وهي "قسطرة علاجية"، بمعنى أن المريض يخرج من المستشفى معافى تماما.
من جانبه، أوضح مدير مركز ودمدني للقلب صلاح مصطفى، أن الزيارات المتكررة للفرق الطبية السعودية، ساعدت في توطين علاج القلب للأطفال، كما ساهمت في رفع قدرات الكوادر الطبية السودانية في هذا المجال.