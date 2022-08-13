تفاصيل مفاجأة باريس سان جيرمان لميسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي لموسم إضافة، وثنائى الفريق، كأولوية مهمة فور انتهاء الميركاتو الصيفى الجارى.

وينتهى عقد ميسي (35 عاما) النجم المتوج بلقب بالكرة الذهبية سبع مرات فى نهاية موسم 2022 - 2023 وهو يريد اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان من أجل لعب بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام فى قطر وبعد ذلك سيقوم بتقييم وضعه بعد البطولة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن باريس سان جيرمان بعد أن ينهي الميركاتو الصيفي يخطط لويس كامبوس لتجديد بعض العقود، أبرزهم ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده سنة 2023 مع سنة إضافية اختيارية

وأضافت الصحيفة، ونفس الحال بالنسبة للثنائى البرازيلي ماركينوس والإيطالي ماركو فيراتي اللذان ينتهي عقدهما سنة 2024.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن هؤلاء الـ 3 لاعبين أولوية لدى فريق باريس سان جيرمان.